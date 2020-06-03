«Нечего нюни распускать»: Тодоренко хотела воспитывать сына в спартанских условиях

Телеведущая и блогер планировала закалять своего ребенка трудностями с самого детства.

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко в браке с певцом Владом Топаловым с 2018 года. Сейчас супруги занимаются воспитанием своего полуторагодовалого сына Майкла, в котором оба души не чают. И мама, и папа регулярно публикуют милые семейные фото и видео в своих микроблогах на радость подписчикам.

В новом посте Тодоренко призналась, что задолго до появления ребенка планировала строить воспитательный процесс в условиях, далеких от тех, которыми окружила малыша сейчас:

«У меня возникала навязчивая идея сделать из этих маленьких неокрепших человечков стрессоустойчивых выносливых броненосцев с титанической силой, которые изменят мир», — написала Регина в своем Instagram. — «Я выработала четкий план — «упал, встал, пошел дальше, нечего нюни распускать».

Однако впоследствии звезда поменяла свое мнение, погрузившись в разные исследования и материалы на тему воспитания: «Оказалось, что лучше с трудностями справляются те детки, у кого есть счастье в семье».

Супруга Влада Топалова, ссылаясь на психологов, пояснила, что дети, которые в детстве были лишены поддержки родителей и справлялись с болью и трудностями самостоятельно, вырастая, на стресс реагируют острее. Поэтому от своей идеи растить Майкла в спартанских условиях Тодоренко отказалась.