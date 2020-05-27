«Кажется, что родители вообще меня не воспитывали»: Анна Плетнева рассказала о своей семье

Певица уверена, что не может давать детям столько же свободы, сколько досталось ей.

42-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вместе с мужем-бизнесменом воспитывает троих детей. Подростки Варвара, Маша и Кирилл учатся в американской школе и любят клипы западных исполнителей. Поэтому их не смущает, когда мама-певица появляется на сцене или в Instagram с плеткой или в откровенном наряде. В интервью изданию WomanHit артистка рассказала, как она совмещает роли звезды и многодетной матери.

«Мне очень повезло в жизни, мои родители предоставили мне полную свободу выбора. Оглядываясь на свое детство, мне кажется, что мои родители вообще меня не воспитывали, а позволили мне развиваться естественным образом», — поделилась звезда.

Она призналась, что в детстве ее никогда не наказывали, даже за серьезные проступки. Но для своих детей певица не может позволить такой вольности. Как минимум потому что их трое, и разрешение делать что угодно, приведет к полному хаосу в доме.

«Но точно могу сказать, что никогда не буду давить на детей, диктовать, чем им заниматься. Какой бы путь они ни выбрали, я поддержу их и помогу», — заверила Анна.

Звезда добавила, что в семейных отношениях очень важно, чтобы близкие видели ее счастливой. Когда она с горящими глазами и кучей цветов возвращается с концерта, дети ловят ее позитивную волну, и вместе они могут начать дурачиться или танцевать. Многодетная мама говорит, что подросткам нравятся такие моменты и это укрепляет семейные узы.