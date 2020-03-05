«Клеопатра»: Анна Плетнева обнажилась ради эффектного снимка

42-летняя солистка «Винтаж» Анна Плетнева оголилась ради эффектного снимка. Фотографию, на которой певица предстала без нижнего белья, Анна обнародовала на личной странице в Instagram. На черно-белом снимке знаменитость кокетливо прикрывает рукой грудь. Чтобы создать еще больше интриги, Плетнева спрятала бюст под длинными волосами.

«Кто эта тетя? Аня Седокова??? Анюта, ты уверена,что нас не разлучили в детстве..?» — обратилась Плетнева к тезке.

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Столь откровенный внешний вид немало восхитил подписчиков Анны. Свой восторг они описали в комментариях. «Клеопатра», «Какая вы красивая», «Прекрасна как богиня», «Дусенька такая одна», «Укротительница мужчин», — не скупились на эпитеты они.

Отметим, что Плетнева достаточно часто балует мужчин сексуальными снимками, однако догола певица раздеваться все же не спешит. Кроме того, Анна не любит быть для противоположного пола «открытой книгой». «Люблю запутать… Я ведь плохая девочка», — кокетливо призналась она.