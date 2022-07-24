Заболеваемость коронавирусом в России выросла в полтора раза за третью неделю июля

Статистика коронавируса в России снова поползла вверх. За неделю с 18 по 24 июля в стране зарегистрировали 41,9 тысячи заражений, тогда как за неделю до этого - с 11 по 17 июля – 28 тысяч.

Если сравнить эти два периода, то можно сказать, что число новых заболевших увеличилось почти на 50%, то есть, в полтора раза.

Такие выводы сделали журналисты ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с CoViD-19. В информационном агентстве отметили, что заболеваемость в РФ растет уже четвертую неделю подряд, а коэффициент распространения инфекции 24 июля достиг показателя 1,44 - наибольшего с 1 февраля.

Но в других значениях наблюдается положительная динамика. Например, количество новых заболевших, которым потребовалась госпитализация, уменьшилось на 8,4% (7331 человек против 8003 на прошлой неделе). Число выздоровевших увеличилось на 47%. Смертность опустилась до отметки в 2,06%.