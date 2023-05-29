Названы 3 вещи, которые опасно есть и пить натощак: предупреждение диетолога

Это может показаться странным и удивительным, но некоторые продукты, которые мы привыкли употреблять на завтрак, совершенно для этого не подходят. Мало того — съеденные или выпитые натощак, они могут вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала Диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя.

Например, по ее словам, очень нежелательно есть на завтрак любые фрукты: они молниеносно перевариваются, и вскоре мы хотим есть с удвоенной силой. Вместо фруктов в качестве первого приема пищи нужно выбирать продукты, богатые белком: это поможет не чувствовать голода до обеда. Неправильно также пить натощак чай или кофе: они вызывают повышенную кислотность и зависимость от кофеина.

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Наконец, популярная у многих вода с медом и лимоном — тоже не лучший вариант для утра: в ней содержится чересчур много сахара и калорий. Если вы уже привыкли к такому началу дня, попробуйте заменить мед рисовым сиропом, советует издание «РИА ФАН» со ссылкой на The Indian Express.