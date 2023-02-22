«С новой Луной придут изменения»: таролог Янко назвала знаки зодиака, на которых в марте навалятся проблемы

Астрологи сталаи особенно востребованы в последние годы. Многие обращаются к ним за помощью. Именно они могут узнать, что случится в будущем. Таролог Галина Янко рассказала сайту Teleprogramma.pro, для кого март выдастся сложным. Она призналась, что три знака зодиака почувствуют на себе влияние Сатурна.
«Март в 2023 году будет достаточно спокойным, несмотря на влияние противоречивого Сатурна. До 7 марта удача будет благоволить всем знакам зодиака, наполняя нас энергией и силой для творчества, саморазвития. С новой Луной придут изменения. Но разрушительная сторона Сатурна будет не так значительна, как в период ретроградного Меркурия, которого в марте 2023 года нет», – пояснила Янко.
Рак
Ракам в марте предстоит приложить максимум усилий, чтобы сохранить финансовую состоятельность. Отпуск, отгулы и дополнительные выходные для Раков в марте не уместны, так как ударят по кошельку.
Законные выходные по графику стоит уделить семье: мужа и детям семейным Ракам, родителям - холостым. Это поможет избежать проблем в отношениях с родными и близкими.
Скорпион
Месяц будет тяжелым для консервативных Скорпионов. Тех, кто не готов двигаться вперед, браться за новые дела и интересные проекты. Март будет благоволить активным и инициативным, а тех, кто хочет спихнуть все новое на других и постоянно критикует идущих вперед, ждёт взбучка от Сатурна.
Опасайтесь темных сил: откажитесь от походов к людям, которые работают с людскими энергиями, так как велик риск нарваться на энергетического вампира.
Весы
Март выведет Весов из состояния душевного равновесия. Они начнут сомневаться в том, что идут правильной дорогой, в своих решениях, и своих выборах. Состояние будет нервозным, отношения с окружающими напряженными.
В этот период стоит заняться саморазвитием, образованием и как можно меньше контактировать в людьми. Особенно с друзьями и родными, так как велик риск разрушить многодетную связь.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro