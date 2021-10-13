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Дорофеева призналась, что скрывала от фанатов шрам на груди после операции

Певица прятала след от хирургического вмешательства всевозможными способами.

Дорофеева призналась, что скрывала от фанатов шрам на груди после операции
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

13 октября отмечается Всемирный день без бюстгальтера. Популярная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева отметила его неожиданным признанием. 26-летняя красавица опубликовала полуобнаженную фотографию, на которой у нее заметен шрам на груди. Девушка поделилась, что никогда не рассказывала поклонникам о нем.

«Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… И только недавно приняла и полюбила, — написала Дорофеева в Instagram. — Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни случилась фиброаденома (доброкачественное образование в молочной железе, — Прим. авт.) и последующая операция по ее удалению».

Певица отметила, что данное образование возникает по разным причинам, и чтобы отследить и остановить его, важно регулярно обследоваться у специалистов. Надежда, к примеру, проходит осмотр маммолога ежегодно и на днях повторила его. Этим постом она напомнила своим подписчицам о важности данной процедуры.

Напомним, Дорофеева стала известна, как вокалистка группы «Время и Стекло». В 2020 году дуэт распался, и теперь артистка ведет сольную карьеру.

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