Дорофеева призналась, что скрывала от фанатов шрам на груди после операции

13 октября отмечается Всемирный день без бюстгальтера. Популярная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева отметила его неожиданным признанием. 26-летняя красавица опубликовала полуобнаженную фотографию, на которой у нее заметен шрам на груди. Девушка поделилась, что никогда не рассказывала поклонникам о нем.

«Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… И только недавно приняла и полюбила, — написала Дорофеева в Instagram. — Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни случилась фиброаденома (доброкачественное образование в молочной железе, — Прим. авт.) и последующая операция по ее удалению».

Певица отметила, что данное образование возникает по разным причинам, и чтобы отследить и остановить его, важно регулярно обследоваться у специалистов. Надежда, к примеру, проходит осмотр маммолога ежегодно и на днях повторила его. Этим постом она напомнила своим подписчицам о важности данной процедуры.

Напомним, Дорофеева стала известна, как вокалистка группы «Время и Стекло». В 2020 году дуэт распался, и теперь артистка ведет сольную карьеру.

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