В Москве стали предлагать сделать татуировки с личными QR-кодами

Необходимость для москвичей предъявлять на входе в ресторан QR-коды, подтверждающие факт прививки, уже обросла креативными идеями. Один из жителей столицы, например, сделал себе золотой QR-код, украшенный кристаллами. В Сети уже пошли шутки про то, что можно набить татуировку со своим шифром. Но пока одни смеялись над идеей, другие ее воплотили в качестве коммерческого предложения.

Один из сервисов доставки и интернет-магазин временных татуировок объявили о совместном проекте. Теперь москвичи могут заказать себе с доставкой тату с изображением собственного QR-кода и нанести ее на руку, например, чтобы удобно было показывать на входе в заведения. «Переводнушка», как уверяют продавцы, будет держаться на коже две недели, а потом сойдет. Можно заказать просто эскиз QR-кода, а можно добавить к нему какой-нибудь орнамент (всего шесть вариантов). Естественно, при заказе придется отправить изготовителям ссылку на ваш личный код.

Напомним, из-за новых правил посещения заведений общепита москвичи практически перестали назначать свидания в ресторанах.

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