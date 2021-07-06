Количество приглашений на свидание в ресторане в Москве уменьшилось на 98%

В начале июля в Москве резко упало количество свиданий в ресторанах и кафе. Из-за необходимости предъявлять на входе в точки общепита QR-коды или результаты ПЦР-тестов влюбленные пары начали активно искать другие мечта для встреч.

Свою статистику по этому поводу привел сервис знакомств RusDate. По его данным, количество предложений провести свидание в ресторане среди москвичей в первых числах июля упало аж на 98%. А ведь раньше пойти в кафе было самым популярным вариантом для романтического вечера или первого знакомства.

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Но где же теперь москвичи встречают друг с другом? Как передает издание Inc., 41% свиданий начали проводится в парках или просто как прогулки по городу. Поход в кино выбирают 15% пользователей сайта знакомств, музеи — 11%; театры — 9%; пикники — 8%. Есть и более необычные варианты. 6%, в примеру, выбирают посещение мастер-классов, а 2% — приютов для животных.

А куда пойдете на свидание вы, если в кафе попасть не судьба?

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