«У меня ковид»: Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом

Телеведущий сообщил о своей болезни через Twitter.

22 марта известный шоумен Иван Ургант решил «проверит скорость Твиттера» и выдал в социальную сеть, в которой появляется нечасто, громкую новость.

«У меня ковид. Конец связи», — написал 42-летний телеведущий.

Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи. — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

Если в этот раз известный шутник не шутит, то ему придется уйти на продолжительный карантин. Как будет тогда сниматься его передача «Вечерний Ургант» — непонятно. Однако его американские коллеги-ведущие, чей стиль Иван виртуозно копирует, в такой ситуации просто начинали вести передачи из дома, закрывшись на самоизоляции. Посмотрим, как решит эту задачу отечественная звезда.

В комментариях поклонники Урганта жалеют ему скорейшего выздоровления, но некоторые из них позволяют себе ироничные высказывания.

«Митя, твой звездный час настал. Вечерний Хрусталев», «Лечись, лечись!! И скорее возвращайся», «Наш пострел и подхватить ковид успел», «Так и сиди дома!» — такими твиты появились в ответ на «молнию» ведущего.

Тем временем, показатели заболевших коронавирусом в России продолжают снижаться. 18 марта общее число активных случаев заболевания опустилось ниже 300 тысяч человек, хотя еще в начале годы превышало 500 тысяч.

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