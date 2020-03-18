Американский аналог «Вечернего Урганта» выпустил шоу из дома, снятое на телефон

Популярный американский телеведущий Джимми Фэллон (российским аналогом которого можно считать Ивана Урганта) выложил в Сеть необычную версию своего знаменитого The Tonight Show. Суть в том, что звезда ТВ поддержал своих соотечественников, находящихся на домашнем карантине, и самостоятельно снял шоу у себя дома. Камеру и оператора заменили смартфон и жена Фэллона, а логотип для спецвыпука нарисовала его 6-летняя дочь. Первым гостем такого формата стала собака ведущего.

Мужчина постарался сильно не отходить от традиций передачи: зачитал подготовленные шутки, прокомментировал последние новости, даже музыкальный номер у него был. Джимми спел под гитару песню о том, как проходит День святого Патрика в условиях эпидемии коронавируса. Получилось довольно милое домашнее шоу. Менее чем за сутки его посмотрели 1,7 миллиона зрителей.

Можно считать это шуткой веселого ведущего, но данный выпуск вышел на официальном канале The Tonight Show в YouTube. В добавок передача объявила сбор средств, которые пойдут общественным организациям, помогающим голодающим.

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Интересно, что многие другие американские ведущие тоже начали вести передачи из дома, чтобы поддержать нацию в эти непростые дни. Тем временем, российский «Вечерний Ургант», как и многие другие передачи, записывается без зрителей.