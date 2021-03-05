Сергей Бурунов рассказал об «эмоциональной незрелости» своего героя в фильме «Родные»

В феврале 2021 года на экраны страны вышел фильм «Родные» с Сергеем Буруновым в главной роли. 43-летний актер сыграл, по его словам, классического россиянина: самодура, домашнего тирана, человека, с которым невозможно вести диалог. Однако артист считает, что его герой не виноват в том, что он стал таким.

«Это травмированный с детства человек, взрослые себя так не должны вести, — рассуждает Бурунов в интервью изданию Wday. — Многие мне говорят, он инфантилен. Но они путают понятие эмоциональной незрелости с инфантильностью. Инфантильность — сознательное нежелание взрослеть. В фильме немного другое. У моего героя есть в реакциях что-то от ребенка, хотя ему по фильму 45 лет. Но эмоциональная незрелость — больше психологическая травма. И, к сожалению, это все, как колесо, передается его детям».

По словам актера, его персонаж 25 лет только говорил о своей мечте, и если бы не внешнее обстоятельство, он бы так и продолжал мечтать вместо того, чтобы сделать шаг к исполнению своих желаний. И это тоже яркая иллюстрация несостоятельности многих взрослых людей.

Напомним, в комедии «Родные» также сыграли Ирина Пегова, Семен Трескунов и Лиза Монеточка. По сюжету взбалмошный отец везет всю свою семью на Грушинский фестиваль, так как давно мечтал исполнить там собственную песню. В какой-то момент родные главного героя замечают, что едут они уж слишком долго.

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