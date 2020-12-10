Григорьев-Апполонов из «Иванушек» не оценил песню Монеточки в трейлере комедии «Родные»

Фильм с Сергеем Буруновым о семейных ценностях выйдет в феврале 2021 года.

10 декабря в Сети появился трейлер нового российского фильма «Родные», в котором снялись Сергей Бурунов и Лиза Монеточка. Добрая комедия о семейный ценностях ждет зрителей в кинотеатрах с 11 февраля.

В центре сюжета — почтенный отец семейства, который ни с того ни с сего решил исполнить свою давнюю мечту и выступить со своей песней на Грушинском фестивале. Жене и детям мужчины приходится загрузиться в машину и отправиться в полное передряг путешествие через всю страну. Дальняя поездка покажет, кто есть кто в этой семье.

Фильм сделан в жанре роуд-муви, в котором герои должны преодолеть испытания дорогой и переродиться на пути к своей цели. К сценарию приложил руку автор «Елок» и «Горько!» Жора Крыжовников.

Трейлер засветил камео «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, которому отец-Бурунов будет представлять свою дочь-Монеточку в качестве новой звезды. Певец таланта девушки не оценит, чем вызовет гнев провинциального родителя.

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