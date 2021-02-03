«Что она с нами делает»: психолог рассказала, когда зависть может быть хорошим чувством

На днях у известной телеведущей Ксении Бородиной вышла стычка с подписчиками на тему зависти. Звезда раскритиковала тех, кто считает, что ей в жизни все легко досталось, пока другие сидят на зарплатах по 20 тысяч рублей. Женщина предложила таким людям превратить свою зависть в мотивацию и сменить работу, научиться чему-то новому.

Teleprogramma.pro обратилась к психологу Анне Завгородневой с вопросом, нормально ли завидовать достатку звезд.

«Любое чувство, которое мы испытываем, является нормой, даже зависть. Не норма — это когда человек может навредить себе или мешает жить другим людям. Зависть — чувство крайне неприятное и бывает деструктивным, если не «я хочу, чтобы у меня было хорошо», а «я хочу, чтобы у кого-то было плохо, как у меня». Но если зависть побуждает нас быть активными, улучшать свою жизнь, приобретать новые навыки — это хорошо. И здесь нужно четко понимать: зачем нам эта зависть, что она с нами делает. Если она нас тормозит и заставляет чувствовать себя плохо, тогда это тема для разговора с психологом».

Специалист подчеркнула, что нет «плохих» или «хороших» эмоций — они все важны.

Когда же дело касается звезд, то люди часто не видят, как старается знаменитость, чтобы быть успешной в своем поприще, им кажется, что петь, танцевать и улыбаться на камеру — не такая уж и тяжелая работа. Еще один фактор, который плодит хейтеров в соцсетях, — это отсутствие у людей умения себя реализовать. В итоге они начинают завидовать звездам, которым это удалось.

«Хороший преподаватель математики, получающий удовольствие от своей работы, с вероятностью 99% не будет писать Ольге Бузовой: «На какие деньги ты там отдыхаешь?» Он занят тем, что хорошо умеет. И он найдет свой способ хорошо отдохнуть, — привела пример Завгороднева. — При этом Ольга Бузова тоже вряд ли завидует математическим способностям преподавателя, потому что она через другое реализуется».

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Завгороднева — психолог, руководитель собственного психологического центра в Санкт-Петербурге. Профессиональный стаж составляет 12 лет.