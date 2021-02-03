«Я не сказала, что зарабатывающие 20 тысяч рублей – дураки»: Бородина объяснила пост о людях с низкими доходами

Ксения Бородина на днях затронула очень спорную и сложную тему в своем Instagram. Отвечая на нападки подписчиц по поводу ее шикарного отдыха в Дубае и роскошной жизни в целом, телезвезда поделилась своим мнением о тех, кто готов трудиться за небольшую зарплату.

После слов Бородиной о людях, получающих 20 тысяч рублей в месяц, экс-ведущую «Дома-2» вновь подвергли травле. Ксения, все еще продолжающая отдыхать в Дубае, решила вновь высказаться и объяснить, что она имела в виду. Телеведущая на этот раз записала видеообращение и разместила его в сторис Instagram. Вид у Бородиной при этом был немного растерянный. Очевидно, она не ожидала, что ее слова будут иметь такой резонанс.

«Я не виновата в зарплате 20 тысяч рублей, — заявила Ксения Бородина. — Я плачу налоги. Сколько вы зарабатываете, меня не интересует. Сколько зарабатываю я, я не говорю – нормального человека это не должно интересовать. Но я знаю, что такое 20 тысяч и знаю, что такое меньше 20 тысяч. Я не сказала, что люди, которые зарабатывают 20 тысяч, дураки. Я сказала, не пишите мне, не выливайте свой гнев и агрессию на меня, потому что я в этом не виновата. Это лично ваш выбор. Я не считаю, что все зарплаты справедливы. Я никогда этого не говорила».

Телеведущая напомнила, что она занимается благотворительностью, помогает больным детям и пожилым людям. Свой пост Ксения Бородина считает правильным, а то, что ее слова трактовали неверно, это тоже не ее проблемы.

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