Анджелина Джоли: «Я была звездой боевиков, а теперь дети говорят мне слезть с батута»

Известная актриса поделилась, что в после 40 лет стала чувствовать себя лучше, чем в молодости.

Мартовский номер британского Vogue выйдет с актрисой Анджелиной Джоли на обложке. 45-летняя голливудская кинодива дала изданию большое интервью, в котором рассказала о своей сегодняшней жизни, в которой, несомненно, присутствуют воспитание детей и переживания из-за суда с бывшим мужем Брэдом Питтом. Последнего, кстати, звезда почти не упоминала в разговоре, отметив только, что специально живет недалеко от экс-супруга, чтобы дети могли его видеть.

На вопрос, счастлива ли он сейчас, актриса ответила, что не знает. По ее словам, последние несколько лет были довольно тяжелыми: женщина сосредоточилась на исцелении своей семьи, но процесс идет довольно медленно.

«Мне нравится быть старше. В свои сорок я чувствую себя намного комфортнее, чем когда была моложе. Может быть, потому что моя мама прожила недолго, поэтому в возрасте есть что-то такое, что мне кажется победой, а не грустью», — поделилась Джоли.

Женщина даже призналась, что с нетерпением ждет своего 50-летия. Хотя ее многочисленные наследники уже начинают беречь маму от лишних опасностей.

«На днях мы были на батуте, и дети сказали: «Нет, мама, не делай этого. Ты навредишь себе». И я подумала: «Боже, разве это не смешно?» Я была звездой боевиков, а теперь дети говорят мне слезть с батута, потому что я могу пораниться», — рассуждает звезда.

Актриса также добавила, что у нее недостаточно навыков, чтобы быть хорошей мамой и домохозяйкой, к тому же ей трудно усидеть на месте и всегда тянет в приключения. Со своей главной ролью в жизни она справляется лишь потому, что ее дети готовы терпеть такую мать и помогать ей.

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