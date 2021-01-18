«Советую делать на трезвую голову»: Джигурда рассказал, как относится к крещенским купаниям

19 января, в Крещение, многие звезды пожелают окунуться в ледяную воду по православной традиции. Портал Teleprogramma.pro обзвонил знаменитостей с вопросом о том, как они предпочитают проходить этот обряд. Один из самых интересных ответов дал 59-летний актер Никита Джигурда. Любящий эпатаж и экстравагантные поступки мужчина отметил, что окунаться в прорубь он предпочитает в тихих и спокойных местах, где нет толпы зевак, снимающих данный процесс на телефоны.

Артист рассказал, что купается в Крещение уже около десяти лет. Даже когда ездил во Францию, не нарушил эту традицию. Для него данный ритуал означает связь с природой.

«Я подготовлен, каждый день обливаюсь холодной водой. А тем, кто собирается в этом году в первый раз в Иордань, советую делать на трезвую голову, — поделился опытом Джигурда. — До пить не стоит, а после – пожалуйста. Хотя у нас огромное количество людей в этот день ныряют в прорубь как раз под этим делом».

Кстати, многие звезды отметили, что важен не сам факт погружения в холодную воду, а внутреннее преображение.

«Какой толк от окунания, если человек недостаточно добр и невнимателен к окружающим? Без внутреннего желания измениться вода грехи не смоет», — отметила певица Виктория Макарская.

По ее словам, если нет возможности поехать зимой на водоем, то для очищающего ритуала сгодиться и душ. Главное — изменить свое поведение в лучшую сторону.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться за звезд. Принимая решение о том, чтобы участвовать в крещенских купаниях, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом.

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