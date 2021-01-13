Коронавирус ему нипочем: Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за то, что пришел без маски

Правила «ковидной» безопасности едины для всех. По крайней мере, в Калифорнии. Американский портал Page Six опубликовал новость, что 11 января в одной из аптек Лос-Анджелеса произошел инцидент, когда сотрудник торговой точки выгнал покупателя, отказавшегося надеть защитную маску. Об этом случае никто бы не узнал, если бы «нарушителем» не оказался голливудский актер Брюс Уиллис.

Издание сообщает, что 65-летний «Крепкий орешек» пришел в магазин с платком на шее, но даже его не натянул на лицо ради приличия, а маска у него и вовсе отсутствовала. Другие посетители обратили на это внимание, и продавцу пришлось попросить звезду покинуть помещение. Уиллис ушел, так ничего и не купив.

«Это было просто недопонимание, — прокомментировал актер данную ситуацию изданию People. — Давайте все продолжим беречь себя и носить маски».

Тем не менее, пользователи Twitter уже успели осудить «Крепкого орешка» за наплевательское отношение к безопасности. Напомним, во время карантина он оставался дома, закрывшись от мира вместе со своей бывшей женой Деми Мур и старшими дочерьми.

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