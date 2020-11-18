Любимая Анастасия, опричник Скуратов и «кровавый пес»: исторические персонажи сериала «Грозный»

23 ноября на канале «Россия» выйдет сериал «Грозный», который расскажет зрителям о жизни легендарного царя, оставившего свой кровавый след в российской истории.

В фильме задействовано огромное количество реальных исторических персонажей, сыгравших заметную роль в судьбе правителя Руси. Их образы воплощает целая плеяда звездных актеров: Сергей Маковецкий, Александр Яценко (царь Иван Грозный в разные периоды жизни), Артем Ткаченко, Игорь Миркурбанов и т.д.

Teleprogramma.pro предлагает вам познакомиться с теми героями, которых сам Иван Грозный считал наиболее близкими людьми. И, возможно, перед просмотром вам захочется узнать этих персонажей поближе, погрузившись в чтение исторической литературы.

Анастасия – главная любовь Ивана Грозного

Историки свидетельствуют, что нрав царя умела усмирять его первая жена Анастасия Захарьина. И именно после ее ухода из жизни Иван Грозный будто с катушек слетел. Впрочем, причины жестокости царя следует искать еще в его детстве.

Его отец, царь Василий III, ушел из жизни в 1533 году, когда сыну исполнилось всего три года. Накануне ухода он дал распоряжение, чтобы о мальчике до его взросления заботился бы опекунский совет. Но боярская знать любыми способами стремилась занять трон самостоятельно. Так что придворные интриги тогда были в тренде.

В возрасте 8 лет царевич лишился мамы, в 15 он своими глазами видел, как на тот свет были отправлены родственники матери.

К счастью, до самого Ивана не добрались. В 1547 году он венчался на царствование в Успенском соборе и тогда же объявил о своем намерении жениться. Придворная знать тут же устроила кастинг невест по всей Руси. Прежде чем предстать перед очами царя, девушек осматривали доктора, повитухи, с ними знакомились бояре.

Из обилия претенденток внимание царя привлекла прежде всего Анастасия Захарьина – не только своей красотой, но и скромностью. Другие потенциальные невесты даже высмеивали стеснительность соперницы. Но Иван Грозный выбрал в спутницы жизни именно ее.

Свадьбу гуляли целых две недели. Бояре говорили, что Анастасия очень благотворно влияет на царевича: в ее присутствии он забывал о своей жесткости и становился мягким и нежным супругом.

Иван Грозный даже взял жену в поход на Казань в декабре того же 1547 года (помните: «Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал»), но после начала оттепели, когда лед на Волге стал таять, вернулся обратно.

За 13 лет счастливой супружеской жизни у Ивана Грозного и Анастасии родилось шестеро детей. Но до сознательного возраста дожили лишь Иван и Федор. Последний правил на Руси 13 лет.

Осенью 1559 года во время поездки семейства в Можайск Анастасия тяжело заболела, предположительно воспалением легких, которое тогда лечить не умели. И к сожалению, ей не помогла никакая помощь лекарей и повитух. Летом 1560 года царица ушла в мир иной.

Историки пишут, что на прощании с любимой женщиной суровый и жестокий царь плакал, как ребенок. Он предполагал, что царицу отравили. Эта версия официально подтвердилась в 1995 году, когда ученые обнаружили следы яда на ее волосах и одежде.

Роль Анастасии сыграла актриса Татьяна Лялина, известная зрителю по сериалам «Екатерина», «Ненастье» и «Коридор Бессмертия». Татьяна служит в театре «Современник».

Второй женой Ивана Грозного стала 16-летняя Мария – дочь черкесского князя Темрюка. С ней он прожил в браке восемь лет. Это время ознаменовались придворными репрессиями и разгулом опричнины, поэтому в фольклоре Марию Темрюковну изображали как главную интриганку. Посмотрим, какой она предстанет в сериале.

Эту роль сыграла сербская актриса Милена Радулович, которую зритель знает по фильмам «Балканский рубеж» и «Кольская сверхглубокая».

Всего же Иван Грозный был женат восемь раз, но остальные браки нельзя считать чем-то действительно серьезным.

Федор Басманов был любовником Грозного?

Историки предполагают, что царь любил не только женщин, но и мужчин, то есть, был бисексуалом. Его возлюбленным называют боярина Федора Басманова. Об этом в своих письмах сообщал Андрей Курбский и иностранные опричники.

Вообще, Федора при жизни окружали многочисленные мифы и легенды. Так писали, что у него в роду была басурманская колдунья, и он мог буквально гипнотизировать Ивана Грозного.

Впервые в окружение правителя Басманов попал еще в 1562 году, когда стал рындой – так называли царского телохранителя. Вместе со своим отцом Алексеем Басмановым показал себя как доблестный воин во время битвы с татарскими войсками в 1564 году, за что Иван Грозный пожаловал ему золотую награду.

Также Федор имел звание кравчего, что позволяло ему отвечать за царскую трапезу и убранство стола. На Руси кравчие пользовались особым доверием правителя.

Но прежде всего Алексей и Федор вошли в историю как руководители опричного войска, которые жестоко расправлялись с предполагаемыми госизменниками.

Однажды в немилость Ивана Грозного впали и сами Басмановы. И чтобы вернуть расположение царя, Федор убил своего отца, о чем писал Андрей Курбский.

По версии историка Карамзина, царь казнил Федора Басманова со словами: «Предал отца, предашь и царя». По мнению же историка Вернадского, фаворита Грозного пощадили и отправили в ссылку. Посмотрим, что думают по этому поводу создатели сериала.

Роль Алексея Басманова сыграл актер Виталий Хаев, известный по военной драме «Переводчик», комедии «Как я стал русским» и байопику «Стрельцов». На счету Виктора Добронравова, воплотившего образ Федора, тоже множество ролей в кино. Но прежде всего отправляйтесь в театр Вахтангова и посмотрите его игру в спектаклях «Царь Эдип», «Бег» и «Евгений Онегин».

Афанасий Вяземский – дипломат и опричник

Нельзя не вспомнить еще одного приближенного и друга Ивана Грозного – воеводу Афанасия Вяземского. В романе «Князь Серебряный» Алексея Толстого он фигурирует как главный антагонист, влюбленный в женщину главного героя Елену. По свидетельствам историков, царь настолько доверял своему помощнику, что принимал лекарства из его рук.

Князь Афанасий Вяземский, чей род происходил от самих Рюриковичей, стоял у истоков опричнины на Руси. Он присутствовал и в Александровской слободе во время ведения переговоров о появлении системы опричников, летом 1565 года лично отбирал будущих опричников среди дворян.

Афанасий Иванович принимал участие в тайных дипломатических переговорах 1566 года с литовскими послами. Кроме того, Иван IV доверил ему вести переговоры с англичанами. Грозный хотел, чтобы Англия дала обещание предоставить ему убежище в случае тайного заговора и потери престола.

Именно Афанасий Вяземский устроил тайную аудиенцию царя с английским дипломатом, который специально для этого переоделся в русский наряд. Грозный доверял своему приближенному настолько, что рассказывал о своем страхе перед заговорами бояр.

Впрочем, никакая царская любовь не защищала его друзей от немилости. По иронии судьбы Афанасий Вяземский был также обвинен в предательстве, причем на него донес боярский сын Григорий Ловчиков, которому князь неоднократно оказывал помощь.

Воевода пытался укрыться от гнева царя в доме лейб-медика Лензея, но его нашли и подвергли пыткам на Рыночной площади. Бывший товарищ Ивана IV ушел из жизни в 1570 году в ссылке в посаде Городецком на Волге, закованный в железные кандалы.

Роль Афанасия Вяземского в сериале играет демонический Игорь Миркурбанов. Актер больше известен по работе в театре и таким ролям, как Лорд в спектакле «Идеальный муж», Федор Карамазов («Карамазовы»), Мольер («Сны господина де Мольера»), Верховенский («Бесы»), Тригорин («Чайка») и многим другим образам. Миркурбанова называют актером-талисманом Константина Богомолова, поскольку его участие – это залог успеха любой его постановки.

Из киноработ Игоря Миркурбанова автор статьи особо бы выделила фильмы «Вдох-выдох» Ивана Дыховичного и «Многоточие» Андрея Эшпая. Также его можно увидеть в сериалах «Здесь кто-то есть», «Учитель в законе-2», «Игрок», «Тайна кумира» и многих других картинах.

Малюта Скуратов – «кровавый пес» Ивана Грозного

И, наверное, самую широкую известность в истории обрел опричник Малюта Скуратов. В отличие от Афанасия Вяземского и Алексея Басманова он не происходил из знатного рода и не принимал участия в формировании опричнины. Но впервые Иван IV заметил будущего воеводу, когда во время Ливонской войны 1567 года тот замучил 39 дворовых предполагаемого организатора боярского заговора.

Впоследствии Малюта прославился благодаря жестоким казням обвиненных в госизмене. Его именем пугали маленьких детей. А враги называли кровавым псом Ивана Грозного.

Но погиб Малюта Скуратов как герой – когда возглавил один из штурмовых отрядов при взятии крепости Вейсенштейн.

Малюту сыграл Виктор Сухоруков – актер, не нуждающийся в особом представлении. Широкой аудитории он известен по фильмам «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова и «Антикиллер».

Представляем вам полный список исполнителей главных и второстепенных ролей в сериале «Грозный».

Главные роли:

Иван (Александр Яценко), Иван Грозный (Сергей Маковецкий), первая жена Ивана Грозного Анастасия (Татьяна Лялина), Лука (Артур Иванов),

Роли второго плана:

Дьяк и советник Ивана Алексей Федорович Адашев (Антон Феоктистов),

Бабка Ивана Грозного Анна Глинская (Людмила Полякова),

Князь и двоюродный брак Ивана Грозного Владимир Старицкий (Артем Ткаченко),

Княгиня, жена Старицкого Евдокия (Мария Палей),

Ефросинья Старицкая (Людмила Чиркова),

Опричный воевода Алексей Басманов (Виталий Хаев),

Опричный воевода Афанасий Вяземский (Игорь Миркурбанов),

Опричный воевода Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков),

Опричный воевода Фёдор Басманов (Виктор Добронравов),

Воевода хана Дивей-Мурза (Нуржан Садыбеков),

Князь Андрей Курбский (Константин Крюков),

Князь Горбатый (Денис Карасев),

Княжна Мария Темрюковна (Милена Радулович),

Боярин и брат Анастасии Данила Захарьин (Антон Батырев),

Боярин Оболенский (Иван Агапов),

Боярин Репнин (Сергей Сосновский),

Боярин Иван Петрович Челяднин (Никита Панфилов),

Жена Луки Дарья (Мария Шумакова),

Служанка Анастасии Млада (Софья Лебедева),

Ксения (Стася Венкова)

Магдалина (Уршула Малка)

И ждем выхода сериала на экраны!

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