«Я упала и сломала ногу»: 80-летняя Лариса Голубкина признала свою травму

Актриса относится к своей беде философски, говоря, что в ее возрасте все может быть.

Коллеги и поклонники актрисы Ларисы Голубкиной встревожены: в СМИ прошла информация, что 80-летняя артистка угодила в больницу с тяжелой травмой ноги. Якобы у женщины перелом шейки бедра и все спектакли с ее участием на ближайшее время отменены.

Однако сначала звезда советского кино принялась отрицать эту информацию, называя ее анекдотом. В первом комментарии для прессы она сказала, что лежит в военном госпитале, но с другой проблемой, как раз используя время, когда нет постановок с ее участием. Народная артистка РСФСР сетовала на старость и отмечала, что в ее возрасте все может быть.

Однако, общаясь с журналистами 7 декабря, актриса подтвердила, что травма действительно имела место быть.

«Я упала и сломала ногу», — коротко прокомментировала она Пятому каналу.

Напомним, что Лариса Голубкина снималась в культовых фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и других картинах. Она была замужем за актером Андреем Мироновым, ее дочь Мария Голубкина также стала известной актрисой.