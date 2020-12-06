«Старость — не радость»: Лариса Голубкина угодила в больницу с переломом шейки бедра

Звезда советского кино, которой 80 лет, не очень хорошо себя чувствует.

Звезда советского кино актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как отметила актриса Ольга Богданова, она слышала, что ее коллега упала и испытывает теперь проблемы с ногой. «Как я поняла, что-то там усугубилось в последнее время. У нас есть пример — актер Владимир Зельдин. Он ломал шейку бедра в 95 лет, но восстановился. Ему сделали операцию и он, как мы говорим, после этого скакал», — заметила она.

Сама Лариса Голубкина о своей тяжелой травме говорит с неохотой. Уверяет, что находится в госпитале. «Анекдот какой-то. У меня свой голеностоп. Сейчас просто нет спектаклей. Все тихо. Да и вообще – вы же не дадите мне денег на операцию. Старость — не радость. Все может быть», — загадочно заявила она журналистам по телефону.

Лариса Голубкина – народная артистка РСФСР. Она вдова актера Андрея Миронова, который ушел из жизни в 1987 году.

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