«Чтобы сон был крепким»: Инна Маликова поделилась своими вечерними «ритуалами»

На личной странице руководителя и солистки группы «Новые Самоцветы» появилась свежая фотография Инны Маликовой в шелковой пижаме и с мягкой игрушкой в руках. Примечательно, что такой снимок певица подобрала к посту о необходимости здорового сна в жизни каждого человека.
Сестра музыканта Дмитрия Маликова поделилась со своими фанатами полезными лайфахаками подготовки ко сну. И начала Инна с проветривания комнаты.
«Чтобы сон был здоровым и крепким, у меня есть небольшие вечерние ритуалы. Всегда за 30 минут до сна проветриваю комнату», — написала Маликова.
Артистка уверена в том, что воздух влияет на качество сна и состояние кожи.
Следующий пункт — выбор подушки.
«Подбирайте подушки, уменьшающие давление на кожу. Спать лицом в подушку — не самая полезная привычка. Подробнее об этом я уже как-то рассказывала», — напомнила Инна.
Также, по словам продюсера, чтобы предотвратить ломкость волос во время сна, необходимо выбирать шелковые наволочки или специальный тюрбан для волос из этой такни.
«Шелк предотвращает спутываемость и ломкость волос», — отметила знаменитость.
И последний секрет от Маликовой — успокаивающие масла и крема. Артистка предложила использовать уходовую косметику перед сном с экстрактом лаванды, мяты или мелиссы.
«Сейчас есть много средств дня распыления на постельное белье или шторы со специальными травками, которые быстро снимают напряжение и помогают уснуть», — резюмировала Маликова.
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