Стильный вечер: Маликова вслед за Успенской выгуляла черный ромпер с пайетками

Певица появилась на светском мероприятии в блестящем комбинезоне с лацканами.

Не так давно 66-летняя Любовь Успенская выступила на частной вечеринке в стильном ромпере, усыпанном пайетками. Звезда в буквальном смысле сияла – в свете софитов ее наряд был виден с самых дальних уголков зала. Изюминка комбинезона состояла в том, что он подчеркнул стройные ноги артистки – мини-шорты наряда гармонично сочетались с ботфортами.

Вслед за Успенской аналогичный ромпер выгуляла певица Инна Маликова. Звездная блондинка появилась на премии журнала GQ в усыпанном пайетками мини-комбинезоне. Девушка так же дополнила наряд высокими сапогами-чулками. В свете фотовспышек наряд буквально искрился.

К слову, Инна Маликова может себе позволить подобные наряды. Фигура 43-летней солистки группы «Новые Самоцветы» безупречна, многим ровесницам на зависть.