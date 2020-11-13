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Звездный гость

Стильный вечер: Маликова вслед за Успенской выгуляла черный ромпер с пайетками

Певица появилась на светском мероприятии в блестящем комбинезоне с лацканами.

Стильный вечер: Маликова вслед за Успенской выгуляла черный ромпер с пайетками
Инна Маликова. Фото: instagram.com/innamalikova/

Не так давно 66-летняя Любовь Успенская выступила на частной вечеринке в стильном ромпере, усыпанном пайетками. Звезда в буквальном смысле сияла – в свете софитов ее наряд был виден с самых дальних уголков зала. Изюминка комбинезона состояла в том, что он подчеркнул стройные ноги артистки – мини-шорты наряда гармонично сочетались с ботфортами.

Вслед за Успенской аналогичный ромпер выгуляла певица Инна Маликова. Звездная блондинка появилась на премии журнала GQ в усыпанном пайетками мини-комбинезоне. Девушка так же дополнила наряд высокими сапогами-чулками. В свете фотовспышек наряд буквально искрился.

К слову, Инна Маликова может себе позволить подобные наряды. Фигура 43-летней солистки группы «Новые Самоцветы» безупречна, многим ровесницам на зависть.

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