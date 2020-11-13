«Хорошо, что рядом была кровать»: Иван Краско признался в болезненном приступе

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у Ивана Краско случился микроинсульт на фоне перенесенного коронавируса.

Иван Иванович рассказал Teleprogramma.pro, что это он сам так оценил свое состояние после того, как пережил сильный приступ. Врачи же, сделавшие 90-летнему актеру кардиограмму, склоняются к тому, что у Ивана Краско в тот момент резко подскочило давление.

«В глазах сверкнуло что-то непонятное — какие-то линии, — поделился артист с Teleprogramma.pro. — Возникла какая-то неустойчивость. Хорошо, что рядом была кровать. А так — мог бы грохнуться».

Сейчас пожилой актер старается осторожничать и не торопится возвращаться к работе в театре имени Комиссаржевской, в котором служит практически всю свою творческую карьеру.

На днях Иван Краско, правда, побывал в театре, чтобы пообщаться с коллегами. Но в итоге понял, что такие нагрузки ему пока противопоказаны. Поэтому сейчас артист намерен наслаждаться прогулками рядом с домом.

Иван Краско признался, что, хоть и вылечился от коронавируса, но уверенности в том, что вирус его больше не атакует, у него нет.

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