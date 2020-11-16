«Взять и полюбить!»: Катя Шпица рассказала, как пережить первый день недели

Оказывается, звездам по понедельникам тоже приходится нелегко. Однозначно нежелание утром после выходных бежать куда-то по срочным делам сближает их с простыми смертными гражданами.

Актриса Екатерина Шпица призналась, что у нее есть свой секрет, как приятно начать и продолжить этот самый тяжелый день недели.

«Мне кажется, в понедельник, если вы его недолюбливаете, должен быть самый вкусный и радующий завтрак, а для тех, кто не завтракает — обед», — поделилась Катя Шпица в Instagram.

Актриса добавила, что обожает завтракать сырниками, омлетом или тостом с авокадо. Это ее утренние хиты. Правда, она с легкостью отказывается от первого приема пищи, если поздно и плотно поужинала накануне. В этом случае Катя подкрепляется стаканом теплой воды, подкисленной лимончиком.

А уже затем она прыгает в свои любимые джинсы и отправляется украшать собой мир.

Напомним, в эти дни на Первом канале идет детективная мелодрама «Казанова», в которой Екатерина Шпица играет роль сообщницы коварного соблазнителя.

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