«Время себе»: Карина Андоленко объяснила, как справляется с ежедневной суматохой

Исполнительница главной роли в сериале о жизни следователей «Спасская» решила поделиться с поклонниками своими секретами релаксации. Карина Андоленко на личной странице в сети написала пост о том, как ей удается сконцентрироваться только на главном и положительном.

Артистка заметила, что время в современном мире движется с большое скоростью. Андоленко даже не заметила, как наступил последний месяц осени. Именно поэтому актриса решила обратить внимание своих подписчиков на такой аспект как гармония с собой.

«А вообще, как же важно в этой суматохе, хоть немного замедляться и уделять время себе любимым», — призналась знаменитость.

По словам звезды российских сериалов, настроение и чувства к окружающему миру, начинаются с отношений с самим с собой.

«Есть интересное упражнение, которое я когда-то нашла! В течение дня вы спрашиваете себя каждый час: «Что я сейчас чувствую?», «Что мне сейчас хочется?», «Что я могу сейчас сделать для себя?», «Как я могу себя сейчас порадовать?». И делаете хотя бы 5 пунктов в день для себя», — предложила Андоленко.

Актриса отметила, что когда вы научитесь слышать себя, будет легче находить общий язык с другими.