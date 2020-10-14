«Практикующий астролог»: Карина Андоленко рассказала о необычном увлечении мамы

33-летняя актриса Карина Андоленко призналась, кем работает ее мама.

«Сейчас моя мама — практикующий астролог. Сразу оговорюсь, это не связано с видениями, предчувствиями, вещими снами, экстрасенсорикой — ничего сверхъестественного! Астрология — это математика, точные расчеты на основе знаний многих поколений», — заявила актриса в интервью 7days.

Артистка уверена, что ее родительница научилась считывать советы звезд и использовать их во благо себе. Сама Карина хотя и не узнала всех тонкостей астрологической науки, смогла определить свою стихию. По словам актрисы, очень важно понимать свой характер, чтобы в непредвиденной ситуации не допустить ошибок.

Так, в китайской астрологии, про которую рассказывала Андоленко, существует пять стихий.

«Я считаюсь Океаном, который может быть как тихим, умиротворяющим, обволакивающим, так и разрушающим, сметающим все на своем пути», — уточнила знаменитость.

Напоследок Андоленко поделилась мнением по поводу нынешней ситуации.

«Год сложный, проходит под знаком «металла в могиле», что означает болезни легких, проблемы с дыханием, волны простудных заболеваний», — сказала актриса.

Однако девушка добавила, что расстраиваться не стоит: