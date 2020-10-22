«Ковид — коварнейший персонаж!»: Гоша Куценко повторно заразился коронавирусом

Из-за тяжелого состояния актер был вынужден отменить спектакль и лечь в больницу.

Актер Гоша Куценко, который ранее рассказывал, что перенес коронавирус на ногах, заразился новой инфекцией повторно, и на этот раз болезнь протекает в тяжелой форме. Артист сообщил в Instagram, что его спектакль Love Letters в Театре на Таганке, назначенный на 21 октября ему пришлось перенести на 8 декабря. При этом экс-возлюбленный Марии Порошиной опубликовал селфи из постели и написал строчки про коронавирус.

«Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!» — поделился актер.

Он призвал поклонников соблюдать защитные меры и тем самым помочь врачам, которые снова «взялись за подвиги» из-за обострившейся эпидемической ситуации.

«Комсомольская правда» связалась с представителем звезды, и тот подтвердил, что Куценко действительно госпитализирован — его болезнь протекает в тяжелой форме. При этом ранее артист хвастался положительным тестом на антитела.

Получается, что даже переболевшие люди не застрахованы от повторного заражения. В соцсетях обсуждаются и другие случае «рецидива» коронавируса.