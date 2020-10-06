«Ко второй волне готов!»: Гоша Куценко признался, что перенес коронавирус на ногах

Исполнитель главной роли сериала «Скорая помощь» записал видеоролик, где упомянул, что сохраняет спокойствие перед возможным началом второй волны коронакризиса. Об этом он сообщил на своей странице в сети.

«Ко второй волне готов!» — подписал под видео Куценко.

Актер снял свое лицо и смонтировал ролик так, что кажется, будто Куценко летит с американских горок абсолютно спокойный и сдержанный.

больше по теме Гоша Куценко оказался фанатом сериала «Ольга» Актер принял участие в съемках четвертого сезона сериала.

Поклонники по достоинству оценили юмор артиста:

«Круто! Гоша, Вы супер!», «Это же шедевр!», «Гоша, жжешь!», «Вы сделали мой вечер!», «Шедеврально».

Также отметим, что Куценко уже успел переболеть коронавирусом. Несмотря на близость к группе риска, актер перенес болезнь практически бессимптомно .

«Я сдал анализы на антитела, и обнаружилось, что я, оказывается, уже переболел. Вспомнил, что с температурой снимался в «Скорой помощи» еще в декабре. Но тогда на это никто не обращал внимания», — рассказал Куценко «7Дней».

Напомним, что недавно у знаменитости состоялся благотворительный вечер в пользу его фонда «Жизнь с ДЦП». Куценко поблагодарил всех собравшихся за помощь нуждающимся детям. Средства с вечера пойдут на лечение 8-летнего Ярослава Дехтярева.