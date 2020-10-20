«Рада, что все позади»: Глюк’oZa на Мальдивах призналась, что переболела коронавирусом

Улетевшая на Мальдивы отдохнуть вместе с мужем певица Глюк’oZa пожаловалась подписчикам в Instagram, что ей очень сложно настроиться на отпуск. 34-летняя артистка призналась, что ее испытывает неловкость от того, что может позволить себе шикарный заграничный отдых в такое непростое время.

Но это не самое впечатляющее признание из свежего поста певицы. Вспомнив о том, что ее отпуск должен был состояться еще летом, Наталья Чистякова-Ионова рассказала, что никуда не поехала, так как заразилась коронавирусом.

«Прямо перед вылетом. И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что все позади, и что все испытания я перенесла легко», — написала артистка.

Глюк’oZa попросила фанатов благословить ее на отдых и пожелала всем крепкого здоровья. Несмотря на карантин и отмены концертов, у певицы был очень насыщенный в плане работы год, поэтому она хочет расслабиться и набраться сил. Ну как тут не пожелать женщине приятного отпуска?

«Отдохни с удовольствием», — пожелала в комментариях под постом коллеги Вера Брежнева.

В Stories микроблога Глюк’oZa демонстрирует, как она ходит на пляж и в ресторан, надевая модные купальники. По прилету мальдивские медики взяли и певицы и ее мужа анализы, чтобы проверить на CoViD-19, эту обязательную процедуру Чистякова-Ионова тоже показала в социальной сети.