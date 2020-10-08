«Не могла переносить яркий свет»: обнаженная Семенович рассказала о симптомах коронавируса

Заразившаяся CoViD-19 певица Анна Семенович решила подробнее рассказать своим поклонникам о симптомах заболевания. Правда, для этого 40-летняя артистка выбрала обнаженную фотографию из ванной. Для привлечения большего внимания к проблеме, стоит полагать.

«Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаете чувствовать запах, это первый признак заболевания, — пишет звезда. — У меня была головная боль и очень воспаленные глаза, не могла переносить яркий свет».

Артистка посоветовала поклонникам укреплять иммунитет и принимать витамины C, D и цинк — для профилактики. Всегда позитивная Анна уверена, что россияне победят новую заразу.

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Тем временем, по официальным данным на 8 октября, число активных случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 235 тысяч. В сутки по стране опять регистрируют более 10 тысяч новых заболевших. Суммарное число умерших от инфекции перевалило 22 тысячи человек.

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