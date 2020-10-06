«Ваша коронованная Анна»: Семенович подхватила коронавирус

5 октября певица Анна Семенович сделала признание в Instagram о том, что она уже неделю болеет коронавирусом. Артистка рассказала на видео, что не хотела сразу пугать своих поклонников и решила открыться только, когда ей стало лучше. По словам звезды, у нее не было высокой температуры, а вот симптомы слабости, потери обоняния и вкуса имелись.

«12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по возможности людных мест. Ваша коронованная Анна», — обратилась Семенович к своим фанатам.

Она добавила, что будучи на вынужденной самоизоляции находится дома, смотрит сериалы, думает о жизни и готовит новые проекты. Певица пожелала своим фанатам здоровья и посоветовала сразу сдать тест на CoViD-19 при появлении слабости или нечувствительности к запахам.

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Поклонники артистки оставили под ее постом множество слов поддержки, на которые Семенович ответила благодарственными комментариями.