«Закрытый сезон»: канал «Россия 1» представит новый драматический сериал

Совсем скоро стартует премьера телеканала «Россия 1» — драматический сериал «Закрытый сезон». События происходят в приморском городе, основной доход которого — траты отдыхающих. Местные жители готовились к началу курортного сезона, но их планам угрожает череда необъяснимых смертей. После визита столичного эпидемиолога, Светломорск решено закрыть, что совсем не радует его население и местного авторитета с его компанией друзей-бизнесменов.

Не менее загадочно протекает и любовная линия: по ходу развития событий становятся явными старые знакомства и связи.

Удивительно, но сериал был снят задолго до наступления пандемии CoViD-19, при этом авторы смогли предсказать многие детали карантина до мелочей: масочный режим, закрытие городов, соблюдение дистанции. До пандемии эти слова показались бы нам чем-то странным. Однако год назад, когда велись съемки фильма, а сценарий давно уже был написан, о коронавирусе еще даже не слышали.

Кирилл Гребенщиков (играет доктора-эпидемиолога), в шоке от общности сериала и сегодняшних реалий:

«Меня поражает «Закрытый сезон». Если б я смотрел его сейчас как зритель, я бы не поверил, что его снимали год назад. Такое ощущение, что он был снят по горячим следам, под заказ про CoViD-19. В первой же серии есть реплики персонажей, которые мы все потом слышали: «Да нет никакой болезни!». Вот это совпадение меня просто поразило!» — восклицает актер.

Также исполнители главных ролей отметили продуманность своих персонажей. Петр Баранчеев поделился мыслями насчет своего персонажа:

«Мой герой Глеб – теневой хозяин города, явно умеет обходить закон, авторитет, которого в этом городе боятся все. Не зря его команда при нем умолкает. Но он человек, и в нем есть неравнодушие к людям. Когда к нему приходит понимание, что происходит, он не бежит от карантина, как крыса с корабля. В нем есть какая-то романтическая струна, для него жена Катя – свет иной жизни, высокой и недоступной. В общем, интересно все разворачивается на фоне охоты за вирусом, которая сама по себе – чистый медицинский детектив».

Действительно ли мы сможем узнать себя в героях? Найдет ли врач нулевого пациента? Как скоро удастся остановить болезнь, и главное, какими средствами?

Начнем разбираться 21 сентября в 21:20 на канале «Россия 1».