Александр Гинцбург спрогнозировал, что Россия победит коронавирус через год

К лету 2021-го эпидемию можно будет остановить, если провести массовую вакцинацию граждан.

Один из главных разработчиков российской вакцины от коронавируса, директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз, когда в нашей стране закончится эпидемия CoViD-19. По его словам, это может произойти летом 2021 года при условии вакцинации большей части населения.

Специалист отметил, что если Россия задействует все имеющиеся мощности, то за год сможет произвести 80 миллионов доз вакцины.

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — цитируют ученого «Известия».

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По информации Гинцбурга, его институт уже может производить более 600 тысяч доз вакцины в месяц. Если подключить дополнительные площадки, эта цифра возрастет до 5 миллионов. Ученый отметил, что пока не начнется массовая вакцинация, страна будет нести потери. Добавим, что с начала пандемии в России от коронавируса умерли более 17 тысяч человек.