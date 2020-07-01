«Просто носите эту чертову маску»: Дженнифер Энистон крайне обеспокоена коронавирусом

В минувший вторник, 30 июня, Дженнифер Энистон выложила новый пост в свой личный аккаунт в Instagram. Там она подробно объяснила, почему люди должны «носить чертовы защитные маски» для защиты от коронавируса.
Звезда сериала «Друзья» объяснила, что понимает, что маски неудобны, но куда хуже то, что бизнес терпит крах, многие заведения закрываются навсегда, а врачи жертвуют своими силами и здоровьем, чтобы остановить пандемию. И жертв могло быть гораздо меньше, если бы все люди ответственно подходили к ношению средств защиты.
«Я действительно верю в доброту людей, поэтому я знаю, что мы можем сделать это. Но все же есть много людей в нашей стране, отказывающихся предпринять необходимые шаги, чтобы сгладить кривую пандемии. Люди, похоже, больше обеспокоены тем, что их права нарушают, когда просят носить маски. Эта простая и эффективная рекомендация политизируется в ущерб человеческим жизням. Если вы заботитесь о человеческой жизни, пожалуйста, просто носите эту чертову маску и просите всех окружающих делать тоже самое», — заявила Энистон.