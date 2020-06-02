Дженнифер Энистон продаст на аукционе свою обнаженную фотографию

Звезды шоу-бизнеса и знаменитые актеры продолжают помогать страдающим от коронавируса любыми возможными способами. Актриса Дженнифер Энистон решила провести необычный аукцион, главным и единственным лотом которого станет ее обнаженная фотография. Об этом звезда сериала «Друзья» сообщила в своем личном аккаунте в Instagram.

Фотография датируется 1995 годом, на ней актриса сидит полностью обнаженной, прикрыв ногой все самое откровенное. Кадр был сделан фотографом Марком Селигером. Что примечательно, все вырученные деньги отправятся на борьбу с пандемией коронавируса. Изначальная цена лота пока не известна, но наверняка многие поклонники актрисы захотят получить в свою коллекцию этот редкий снимок.

Напомним, фотография обнаженной Мэрилин Монро также недавно была выставлена на продажу. Стартовая цена лота — 1000 долларов США. Но средства от продажи этого кадра уже пойдут в частные руки, а не на борьбу с пандемией.