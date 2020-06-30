В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире только ускоряется

В общемировых масштабах эпидемия даже не думает подходить к завершению.

Пока российские показатели заболеваемости коронавирусом улучшаются, в мире ситуация далека о обнадеживающей. По мнению гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, пандемия только ускоряется.

«У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению», — цитирует его ТАСС.

По его словам, количество заразившихся во всем мире достигло 10 миллионов человек, а умерших — 500 тысяч. При этом 30 июня исполняется ровно полгода после получения ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции.

Наиболее острая ситуация ныне сложилась в Северной и Южной Америке. По количеству заболевших лидируют США и Бразилия, не менее тяжело приходится Перу, Чили и Мексике. В Азии быстры рост заболевших фиксируется в Индии, а также в Иране, Пакистане и Турции.

Добавим, по официальным данным на 30 июня, в России зафиксировано около 225 тысяч активных случаев заражения CoViD-19, более 412 тысяч человек уже выздоровели, умерли 9320 граждан.