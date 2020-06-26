«Очень приятные для нас цифры»: число новых заражений CoViD-19 в России снизилось до уровня апреля

По официальным данным на 26 июня, в России за сутки были выявлены 6800 новых заболевших коронавирусом. Данный показатель впервые так опустился с конца апреля 2020 года, когда масштабы эпидемии стабильно росли. При этом за сутки выздоровели 8988 человек, что показывает положительную динамику для страны.

«Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», — цитирует вице-премьера России Татьяну Голикову ТАСС.

Однако, показатель смертности тоже подрос. За сутки от болезни скончались 176 человек. Несмотря на общую картину спада эпидемии, новый коронавирус продолжает забирать жизни россиян. Напомним, что жертвами инфекции становятся, в основном, люди с уже имеющимися тяжелыми и хроническими заболеваниями, часто это граждане преклонного возраста.

Добавим, что число активных случаев заболевания снизилось до 227,8 тысячи и достигло показателей месячной давности. В большинстве регионов России снятие введенных ограничений все еще находится на первом из трех этапов. Сложная ситуация сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе, Псковской, Амурской и Смоленской областях, а также в Ненецком автономном округе.