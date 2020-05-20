«Это было чудовищно»: Павел Деревянко признался, что колол себе ботокс

19 мая вышло видеоинтервью Юрию Дудя с актером Павлом Деревянко. Говорили о кино, и о творческом пути, но не обошли стороной и внешность артиста. Дудь открыл гостю, что если его имя «забить в Гугл», то одной из первых ссылок выпадает «Павел Деревянко ботокс». В связи с этим интервьюер зада вопрос: делал ли актер себе когда-нибудь пластику.

Артист уверенно ответил, что нет. Но в применении ботокса все же сознался.

«Я экспериментировал со лбом — чтобы не было глубоких морщин. Я делал как-то эти «ботексы». В фильме «Счастливый конец» у меня, собственно, лоб в ботоксе. Но это было чудовищно», — улыбнулся Деревянко. «Тебе кололи вот сюда? Тебе — 35-летнему?!» — опешил Дудь. «Ну да, мне не нравились мои морщины. У меня на лбу были такие глубокие прорезы. Ну вот от них хотелось избавиться», — объяснил актер.

Результат процедур Павлу не понравился, и он отказался от подобных инъекций. Мужчина назвал это перфекционизмом — стремлением быть идеальным. И даже сейчас он не уверен, что сможет «красиво стареть». Также актер признался, что делал себе мезотерапию — уколы в голову против выпадения волос и седины.

«Эксперименты» Деревянко сайт Teleprogramma.pro попросил прокомментировать пластического хирурга Владимира Плахотина. Специалист сказал, что о безопасности ботулотоксина (в народе называемого ботоксом) переживать не стоит. В некоторых случаях его вводят даже 2-летним детям.

«С эстетическими целями ботокс разрешен к применению с возраста 18 лет и только по показаниям, к которым относится различные невралгии, повышенная потливость, мимическая активность, наличие морщин и так далее. Как правило, борьбу с первыми мимическими морщинами начинают с 25 лет. Но для каждого пациента этот момент индивидуален. Проведение коррекции последствий мимической активности в 35 при помощи инъекций ботулотоксина – это практически норма. В этом возрасте инъекции дают хороший результат: они позволят стабилизировать мимическую активность и не дают морщинкам в дальнейшем превратится в заломы, с которыми справится намного сложнее», — пояснил хирург. «Чаще всего мужчины прибегают к ботоксу, как средству, которое помогает справится с излишним потоотделением. Но сегодня все больше мужчин, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с медийностью, обращаются за помощью к специалистам с целью хорошо выглядеть. И в этом нет ничего плохого. Вы же не думаете, что Джордж Клуни так прекрасно выглядит в свои 59 только благодаря хорошей генетике – он тоже разглаживает морщинки с помощью ботокса, а может, и не только благодаря ему». «Инъекционная процедура для волос позволяют решить огромный список проблем — выпадение волос, ослабленность — при помощи введения в волосистую часть головы витаминов, кератина, эластина и аминокислот. Все это действительно помогает вернуть волосам здоровый вид и густоту, чего трудно достичь даже при приеме витаминов внутрь и мытье волос специальными шампунями. Несмотря на болезненность инъекций, их результативность не вызывает сомнений».

Что касается противопоказаний для таких процедур, то они, отметил Плахотин, общехирургичекие. То есть при наличии у пациента беременности, периода онкологии, обострения хронических или вирусных заболеваний, аутоиммунных проблем, воспалений на коже в месте введения препарата, заболеваний крови или некомпенсированного сахарного диабета врачи откажут клиенту в таких услугах до лучших времен.

Справка Teleprogramma.pro

Владимир Плахотин – пластический хирург. Закончил РНИМУ имени Пирогова. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». Также занимается аппаратной косметологией, инъекционными методиками, нитевым лифтингом и другими малоинвазивными процедурами. Имеет специализацию по косметологии и физиотерапии.