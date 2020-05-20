«Очень рыхлые руки»: Дудь в разговоре с Павлом Деревянко сделал неожиданное признание

Популярный YouTube-блогер, журналист Юрий Дудь пригласил на интервью знаменитого актера Павла Деревянко. В ходе беседы они коснулись самых разных тем – как личной жизни, так и творческой. Признания от Деревянко, достаточно откровенные и неожиданные, появлялись одно за другим. Но и Дудь не отстал от собеседника – он тоже приоткрыл некоторые детали своей биографии.

Например, в разговоре про объективное восприятие себя в реальности Деревянко заметил, что главное – не врать себе. На что Дудь стал уточнять, что именно тот имеет в виду. Актер отметил, что есть вещи, которые не столь очевидны, и заметить в себе их очень сложно. Журналист согласился и рассказал историю про себя:

«Гример Наташа, часть нашей команды и человек, который будет рубиться за нас, она мне сказала: «Юра, я посмотрела ваши последние интеграции, ты там был в «алкоголичке» (майка. – Прим.ред.) на диване. У тебя очень рыхлые руки. Ты не только на балкон выходи дышать, но ты и про турник не забывай» — рассказал Дудь.

Он тем самым подчеркнул, что сам бы у себя этих «рыхлых» рук не заметил. А вот взгляд со стороны иногда порой очень отрезвляет и помогает в работе над собой.