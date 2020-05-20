«Исправим эту оплошность»: передача «Галилео» расскажет о появлении коронавируса

Обновленная передача «Галилео», выпуски которой начнут выходить на канале СТС с 25 мая, снова будет освещать научные вопросы в доступной для всех зрителей форме. Поклонники шоу узнают, почему космонавты не могут плакать в невесомости, и почему индейцы майа приучали своих детей к косоглазию. Но программа готовится пояснить для аудитории с более насущные темы, например, коронавирус и его происхождение

«Сейчас о коронавирусе говорят практически в каждом выпуске новостей, но о том, что это такое, и как возникают такие вирусы, мы ответы не получаем. А в программе «Галилео» мы исправим эту оплошность и разберем происхождение вируса подробно», — сказал в интервью порталу Teleprogramma.pro новый ведущий шоу Владимир Маркони.

Мужчина поделился, что проводит самоизоляцию вместе с семьей на даче, и бабушка его жены – заслуженный эпидемиолог России — консультирует всех, как нужно себя вести во время пандемии. Поэтому, приезжая домой, шоумен на пороге снимает с себя одежду, сразу идет в душ, а потом полностью облачается в домашние вещи.

Новые выпуски «Галилео» снимаются с мерами предосторожности. Перед началом работу команду проверяет медик, и все надевают перчатки. На площадке находится не больше 50 человек, и каждый сотрудник держится от других на безопасном расстоянии.

Добавим, что, по официальным данным на 20 мая, число новых зараженных коронавирусом россиян за сутки составило 8764 человека, что является самым низким показателем с 1 мая. А вот выздоровевших и умерших за сутки рекордное количество — 9262 и 135, соответственно. Общее число активных больных по стране составляет более 220 тысяч.