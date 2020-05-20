«Чтобы выпускники стали королями ЕГЭ»: какой будет программа «Галилео» с Маркони

25 мая на телеканал СТС возвращается легендарное научно-популярное шоу «Галилео». А его новым ведущим станет популярный шоумен Владимир Маркони.

Зритель знает Владимира по передачам «Вечерний Ургант» на «Первом канале», «Шутники» на канале «Че» и провокационному YouTube-проекту «Comment out».

Функцию экспериментатора же возьмет на себя известный блогер Даня Крастер.

Впервые шоу «Галилео» появилось на канале СТС в 2007 году и шло почти восемь лет. А вел передачу шоумен и одновременно физик по образованию Александр Пушной.

Идея программы заключалась в том, чтобы в доступной и легкой развлекательной форме рассказывать зрителям интересные факты из области химии, физики, биологии и других сфер.

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Недавно состоялась перезагрузка программы. Ее создатели обещают, что она станет более динамичной и технологичной, в шоу добавится больше юмора и экспрессии, и конечно, информации.

Так, в первых выпусках зрители узнают о происхождении вирусов, принципах работы 3 D-принтера и функциях беспилотных автомобилей. А подробностями с нашим порталом поделился новый ведущий передачи Владимир Маркони.

— Владимир, вы смотрели первые выпуски шоу «Галилео»?

— В 2007 году, с дипломом о высшем образовании, я поехал в Москву. Тогда по телеканалу СТС как раз шла программа «Галилео». Я смотрел ее и находился в неописуемом восторге от того, как легко преподносилась полезная научно-популярная информация.

Благодаря этим знаниям ты мог козырнуть каким-нибудь интересным фактом во время поездки в метро с незнакомым человеком. И он, конечно, удивлялся, — наверное, самому факту, а не тому, что незнакомец рассказал ему о каких-то квантовых лучах.

— Вы так легко шли на контакт с нашими угрюмыми гражданами в метро?

— После того как я несколько раз попытался это сделать, я понял, что нужно все-таки настроить этот тонкий инструмент под названием «встреча с незнакомцами».

«Я думал, что участвую в программе «Розыгрыш»

— Как вас пригласили на роль ведущего? Вы проходили кастинг, или эту роль доверили вам за прежние заслуги?

— Насколько мне известно, для съемок новой версии «Галилео» руководство канала изначально рассматривало мою кандидатуру. Все-таки за 13 лет работы на телевидении и в развлекательной сфере я чувствую, что успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. И мой опыт привел к тому, что меня рассмотрели, как ведущего «Галилео».

Как я понял, при обсуждении кандидатур прозвучало мнение: «А давайте позовем Маркони», и кто-то ответил: «Да, это классная идея». В общем, это произошло мгновенно.

А уже на следующий день мне позвонили с этим предложением. Поначалу я подумал, что участвую в программе «Розыгрыш», но спустя несколько минут понял, что все по-настоящему. И мое сердечко стало радостно трепетать.

— Вам не страшно брать на себя такую ответственность? Все-таки у шоу «Галилео» несколько «ТЭФИ»…

— И целых 16 номинаций на эту премию… Этими статуэтками можно качаться в спортзале. Разумеется, присутствуют волнение и вековая ответственность. Но это, скорее, радостное волнение.

И когда входишь в кадр, ощущаешь приятную дрожь. Участвуя в самом процессе, ты получаешь от него удовольствие. Я очень воодушевлен и уверен, что получится классное шоу. Мне можно довериться. Будет круто!

— Александр Пушной в одном из своих интервью рассказал, что ставил перед собой задачу пробудить интерес к науке хотя бы у одного школьника, призвать к тому, чтобы он выбрал научную специальность. А какую задачу ставите перед собой вы?

— Мы же живем не на острове и понимаем, что во время вирусов, эпидемий и с учетом современных реалий школьники учатся на удаленке и в этих условиях готовятся к ЕГЭ.

И наша задача – чтобы благодаря «Галилео» наши выпускники стали героями, королевами и королями ЕГЭ. Вот об этом мы активно и размышляем.

Хочется, чтобы во время ЕГЭ ребята вспомнили: «Ага, вот в 12-м выпуске «Галилео» содержался ответ на мой вопрос из экзамена. В общем, мы поставили перед собой задачу помочь одиннадцатиклассникам. Я думаю, что не только выпускники, но и их родители соскучились по шоу, которое не только развлекает, но и делает их умнее. А «Галилео» — в этом смысле идеальное сочетание этих двух ингредиентов. Мы очень трепетно подходили к тому, чтобы на фоне шуточек не терялась суть. Ведь очень редко, с веселым подмигиванием тебя могут чему-нибудь обучить. А у нас в «Галилео» такое вполне возможно.

«Зрачки влюбленного расширяются на 45 %»

— Какие факты вас больше всего поразили в то время, как вы готовились к съемкам передачи?

— Как только я стал заниматься «Галилео», каждое утро я начинаю с новостей науки, тогда как раньше прибегал к ним только время от времени. Ты можешь пропустить новости политики, экономики, культуры, криминала, но обязательно окунешься в пучину новостей будущего. И это очень приятно. Что интересного я для себя почерпнул? Например, то, что зрачки людей расширяются на 45 процентов, когда они смотрят на того, кого любят. Или же что племена майя считали косоглазие очень привлекательной чертой и пытались приучить к нему своих детей.

Вообще, мне нравится разнополярность наших фактов. Так, десять секунд назад мы рассказали о племенах майя, а через пять секунд говорим о космонавтах, которые не могут плакать в космосе из-за гравитации. И дело не только в их жестком характере. Просто при отсутствии силы тяжести слезы собираются в маленькие шарики. И эти шарики жгут глаза космонавтов.

Наша программа состоит из фактов прошлого и настоящего, а поскольку сейчас на дворе 2020 год телевидение ускорилось, изменилось, изменился и мир. В 2007 году только появился первый айфон. А сейчас технологии буквально проникли под кожу. Поэтому мы в нашем проекте не можем не задумываться о будущем.

— А как насчет коронавируса?

— Мы живем в реальном мире, идем бок о бок с наукой. И, разумеется, о том, как появляются вирусы, мы тоже расскажем. Потому что эта очень интересная тема. Сейчас о коронавирусе говорят практически в каждом выпуске новостей, но о том, что это такое, и как возникают такие вирусы, мы ответы не получаем. А в программе «Галилео» мы исправим эту оплошность и разберем происхождение вируса подробно.

— Что нового в программу привнесете именно вы?

— Я внесу порцию бодрости, капельку веселья и достаточно здравого смысла для того, чтобы передача была понятна нашим зрителям. К счастью, когда я в кадре, мне доверяют, и на это есть причины. Я честный и откровенный парень. А мама говорит мне: «Володя, какая у тебя чудная харизма». И я ей, разумеется, верю. Я как парень с чувством юмора и положительной энергий буду разговаривать доступно и понятно. Сейчас время изменилось, телевидение ускорилось, поэтому за одну программу я буду рассказывать больше, чем это было в прежних выпусках.

— А с Александром Пушным то вы знакомы?

— Да. Конечно. Я у себя в Инстаграме выкладывал фотографию рядом с Александром. Сейчас моя прическа похожа на прическу Федора Бондарчука и Дмитрия Нагиева. Я же выложил фото двенадцатилетней давности, когда я еще работал на телевидении Центрального округа. Был такой маленький канал, который, как мне кажется, вещал на 15 домов в Москве. Но, тем не менее, я вел там программу интервью, куда приглашал известных и приятных мне людей. Каким – то магическим образом находил их телефоны, и звонил тем, к кому чувствовал пиетет и уважение.

Однажды ко мне пришел Александр Пушной. И после этого мы еще не раз пересекались. Он, конечно, классный. Мне очень понравилось, что в одном из своих интервью Александр сказал: «Володя Маркони – отличная кандидатура для этого шоу». Классно, что такой человек поддержал нас перед началом нового триумфального шествия «Галилео».

Решил сосредоточиться на «Галилео»

— Лично я знаю вас по программе «Вечерний Ургант». Как будете сочетать работу в двух шоу?

— На «Вечернем Урганте» я стал появляться в меньшей степени, еще когда меня пригласили работать в шоу «Шутники» на канале «Че», входящего в холдинг СТС. Уже с того момента я стал дистанционно снимать рубрики для Ивана Урганта. И сконцентрировался на том, чтобы писать шутки для себя. Я понял, что для этого достаточно моих сил, амбиций и энергии. С «Вечерним Ургантом» я в классных, дружеских отношениях. Но сейчас я сосредоточился на «Галилео» – хочется тратить на это шоу все свое время и талант, чтобы не расплескать его.

Последний раз я снимался там, когда делался новогодний спешл. Когда герои программы вместе со звездами ходили по домам обычных граждан и устраивали там импровизированные концерты. С того времени я захожу в гости, чтобы поддерживать отношения с классной командой. Но пока никаких планов относительно «Вечернего Урганта» нет.

— Так мы, что, не увидим вас в компании Ивана Урганта, Аллы Михеевой и прочих звезд шоу на «Первом канале»?

— Нет. У меня есть Youtube-шоу , которое занимает определенное время. Хочется сконцентрироваться на чем-то одном. А если заниматься всем одновременно, то все будет получаться средненько. Поэтому я решил, что нужно полностью направить себя на «Галилео». Хочется, чтобы зритель чувствовал, что мы ответственно подходим к этой программе и делаем ее с большим энтузиазмом.

— Но все-таки, какая была самая необычная реакция на те рубрики, которые вы вели в программе «Вечерний Ургант»?

— Очень много вопросов возникало по поводу рубрики «Красивые слова для прекрасных мужчин», когда я на улице останавливал мужчин и под видом какого-то вопроса говорил им комплименты. Например, «Похоже, здесь шел великан с мешком красавцев. И из мешка выпал самый красивый мужик – судя по всему, ты». И в конце обычно добавлял слово «по — братски». А это в России работает всегда. Я бы сказал, что это и комедийная рубрика, и в то же время социальный эксперимент.

Все мы в России относимся друг к другу с недоверием, а иногда даже с опаской. А в этой рубрике я показывал, что доброе и приятное слово может растопить сердце даже самого угрюмого мужчины. А таких я, как правило, и старался находить. И чем угрюмее, тем лучше. И после этой фразы ты видел, что человек расцветал, как на его лице появлялась улыбка. Создавая эту рубрику, мы хохотали и чувствовали, что делаем важное дело, она возвращала нам веру в людей.

Что касается Сашки, то это самый базовый смех, когда от неожиданности кто-то взвизгнет, пискнет или выдаст еще какую-нибудь необычную реакцию. Я обычно подходил сзади, хватал за плечо и спрашивал: «Сашка, ты?» И когда я действительно находил Сашку, а это самое распространенное имя, которое встречается и у женщин, я говорил: «Это викторина, и вы получаете 1 000 рублей».

— Как проходит ваш день? Мне сказали, что вы рано встаете…

— У меня двое детей. Лева у нас парень с характером, и за ночь может просыпаться раза четыре. А иногда просто попискивает. Мы с Ксюшей договорились, что в семь утра начинается моя вахта, а моя жена досыпает еще несколько часов. Сонный человек – грустный человек, а я же хочу, чтобы она была счастливым и веселым. Часов до десяти — одиннадцати я с детьми. Мы завтракаем, читаем, рисуем, лепим.

В этот момент я чувствую себя бородатым нянем. А потом уже несколько часов я занимаюсь работой. Затем наступает пауза на час. Когда же у меня случается какой-то авральный режим, я говорю: «Семья, я вас всех люблю, но сейчас мне нужно спрятаться в комнате». Я подтаскиваю к двери комод и сижу в комнате: либо пишу новый сценарий, либо прохожу по тому, что уже есть. В общем, у нас очень плотный день. Кстати, на самоизоляции у многих моих друзей и знакомых упала продуктивность, но это не значит, что жизнь останавливается.

— А что читаете по теме «Галилео»?

— Я очень люблю все то, что в журнальной компактной форме. Раньше существовали самолеты, и мы на них когда-то летали — когда-то очень давно. И когда я в самолете брал журналы, я читал эти факты, которые старался ввернуть в беседе. А сейчас научпоп – это и мое основное новостное чтиво. Я читал, что сейчас разрабатывается визуальный протез – для тех людей, которые не могут читать.

— А что сейчас читаете вообще?

— Сейчас открою свои приложения на гаджетах. Итак, что я читаю? Книга о воспитании детей «Прежде чем ребенок сведет вас с ума», «Психология народов и масс» Гюстав Лебона, «Сочинения Бродского». Хочу также порекомендовать книгу: «Психология автомобилистов». Там столько научной информации и статистики: как человек ведет себя за рулем, как у него работает мозг. Эта книга – легкое и приятное потрясение для меня.

«Во время карантина чувствуешь себя шпионом»

— Как относитесь к ситуации с коронавирусом?

— У меня была среднестатистическая картина мира. Поначалу я относился к этому легко, потом захотел узнать как можно больше информации. И у меня были такие качели: от ощущения того, что начались новогодние каникулы, хотя оно продлилось не больше пары дней, до того, что я нахожусь внутри фантастического фильма. Когда ты закупаешься в магазине крупами и консервами, возникает ощущение, что ты немножко шпион. Но это игривое настроение ушло, когда появились конкретные данные.

И я понял, что вирус – это что-то новое, неприятное, и нужно быть максимально осторожным. Так как я активно работаю в Интернете, и у меня провокационное Youtube-шоу, я не сидел на пеньке и не думал: “А что будет?» А продолжал работать. В этом режиме я и получил предложение от «Галилео».

Когда началась самоизоляция, мы с семьей закрепились на даче. Сейчас много времени я провожу там, время от времени выезжая в Москву. Но так как бабушка жены – заслуженный эпидемиолог России, она проконсультировала меня, как мне вести себя в этой ситуации. На даче я еще на пороге снимаю с себя одежду, быстренько бегу в душ, а потом надеваю все домашнее. В общем, наука помогает мне и здесь. Конечно, все это очень волнительно, но опускать руки нельзя.

— Как коронавирус повлиял на ваше финансовое состояние? Многие звезды признаются, как им тяжело жить после отмены всех мероприятий?

— Есть люди, которым значительно тяжелее, но они не могут рассказать об этом в интервью. Поэтому такие разговоры считаю некорректными.

— Как передача снимается в условиях карантина?

— На входе нас обычно проверяет медик. У всех перчатки. Существует директива, что на съемках должно находиться не больше 50 человек, и это условие тоже выполняется. Сохраняем дистанцию, все обходят друг друга за километр. Даже не выполняется старое телевизионное правило целоваться в губы. К счастью, формат «Галилео» не пострадал, потому что присутствие зрителей там итак не планировалось. Мы позаботились о том, чтобы не подвергать никого опасности, и сразу доставляем программу в телевизор. Работаем в очень красивой студии. Вообще, технологически телевидение изменилось. И надеемся, что зритель оценит передачу «Галилео» по достоинству.

Смотрите первый выпуск обновленной программы «Галилео с Владимиром Маркони» 25 мая, в 14:00