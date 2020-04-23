В Москве разработали экспериментальный метод лечения коронавируса

В России разработали экспериментальную методику лечения коронавируса CoViD-19. Сейчас в НИИ скорой помощи имени Склифосовского проводятся испытания с гелием, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

Полезное свойство гелия заключается в том, что он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Медики прорабатывают технологию, при которой этим газом можно будет предотвращать кислородное голодание, а следовательно, бороться с осложнениями, вызываемыми коронавирусом. Вдобавок, гелий улучшает микроциркуляцию в различных тканях организма, нарушение которой зачастую является причиной летального исхода заболевания.

Пока что лечение экспериментальным отечественным аппаратом выглядит так: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия, в результате чего у него увеличивается кровоток в легких и снижается сопротивление дыхательных путей. Высокая температура также дает шанс на снижение активности вируса, но она не должна навредить пациенту: ощущения больного будут близки к посещению сауны.

Разработанный в России аппарат уже вызвал большой интерес в десяти странах мира, в том числе США и Франции.