Разработчики видеоигр решили объединиться в борьбе с коронавирусом

До начала эпидемии коронавируса только ленивый не обвинял видеоигры практически во всех бедах человечества. Как оказалось, в период самоизоляции компьютерные игры это как раз то, что нужно, чтобы скрасить долгие часы в четырех стенах вашей квартиры. Более двадцати крупных компаний так или иначе связанных с индустрией мультимедийных развлечений начали сотрудничать со всемирной организацией здравоохранения с целью удержать людей на карантине и показать, что компьютерные игры это занятие не только для детей.

Как сообщает издание Businesswire, компании будут призывать игроков следовать рекомендациям ВОЗ и придерживаться самоизоляции. Впрочем, геймерам вряд ли нужен лишний повод, чтобы остаться дома за любимым геймпадом. Во многих популярных онлайн-играх появятся специальные события, напоминающие о важности гигиены и социального дистанцирования на период эпидемии.