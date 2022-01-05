«Береги бубенчики!»: муж Лены Борщевой нырнул в зимнее море в Крыму

Первые дни 2022 года семья юмористки Лены Борщевой встречает в Крыму. 5 января артистка сняла на видео, как ее муж, тренер по фитнесу Валерий Юшкевич нырнул в зимнее море, температура которого составила 9 градусов по Цельсию.

«Просто пацаны не поймут! Я пошел», — сказал бодибилдер перед заплывом. «Давай! Смотри, береги бубенчики!» — напутствовала его жена. «Пацан сказал – пацан сделал! – заявил Валерий, выйдя из моря. – Класс! Водичка – бомба!» «Если бы не люди в куртках, все подумали бы, что лето», — дополнительно прокомментировала ролик Елена.

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Напомним, веселые и жизнелюбивые супруги женаты с 2005 года. У них двое дочерей. Юшкевич для Борщевой не только любимый супруг, но и строгий тренер, следящий за фигурой своей второй половинки.

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