«Попала в тело чужого человека»: Варнава призналась, что забросила спорт перед «Танцами со звездами»

Актриса была уверена, что на проекте быстро вернется в форму, но ощутила влияние возраста на свое тело.

36-летняя Екатерина Варнава призналась в новом интервью, что отважилась на участие в откровенном шоу «Абсолютно нага», потому что находится в своей лучшей моральной и физической форме. А вот полтора года назад у комедийной артистки были с этим явные проблемы. Женщина предположила, что причиной того «сбоя» был возраст.

«Первые звоночки я услышала, когда мое тело стало в физическом плане хуже меня слушаться. У меня отличная растяжка, мои мышцы всегда в тонусе, и я в любой момент могу сесть на шпагат, я же танцую с детства. Но когда пришла участвовать в проекте «Танцы со звездами», поняла, что не вывожу. Что мне сложно та-а-ак… Бедный мой партнер Денис Тагинцев, что он испытал!» — вспоминает Варнава.

Она призналась, что была не готова к нагрузкам танцевального проекта и никак не могла собраться на паркете (хотя пара заняла достаточно почетное третье место). Причем артистка не понимала, что в ней сломалось.

«Я же вроде чуть-чуть забросила спорт, чуть-чуть набрала вес… И была уверена, что быстро верну форму. Но это оказалось непросто. Как будто я попала в тело чужого человека, — цитирует Екатерину журнал Hello!. — Стало очевидно: причина — возраст. Раньше я могла по несколько суток не спать и работать, а сейчас — клянусь — я не высыпаюсь. Ресурсов организма становится все меньше, и к этому невозможно подготовиться. Это и моральная травма, и физическая».

Варнава призналась, что всегда много работала и старалась не отвлекаться на повседневные трудности. Но затем она стала разговаривать с собой и честно признаваться себе в том, что ей не нравится в собственном теле. Артистка начала работать над этими проблемами, и сейчас пришла в свою лучшую физическую форму.

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