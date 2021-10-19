Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений

Многие женщины стремятся похудеть в бедрах, подтянуть свою фигуру и сделать ноги стройными. Мужчины хотят их сделать сильными и мощными. При этом не всех есть возможность регулярно посещать тренажерный зал.

Как же быть? Ответ дала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва. Она показала несколько несложных, но эффективных упражнений, при помощи котоых можно добиться ног своей мечты. При этом заниматься вы можете и дома!

Фото: DepositPhotos

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