Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений
Видео
Свиная вырезка в беконе: видеорецепт от шеф-повара
Видео

Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений

Видеоинструкции дала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.

Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений
Упражнения для стройности ног. Фото: DepositPhotos

Многие женщины стремятся похудеть в бедрах, подтянуть свою фигуру и сделать ноги стройными. Мужчины хотят их сделать сильными и мощными. При этом не всех есть возможность регулярно посещать тренажерный зал.

Как же быть? Ответ дала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва. Она показала несколько несложных, но эффективных упражнений, при помощи котоых можно добиться ног своей мечты. При этом заниматься вы можете и дома!

Фото: DepositPhotos

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Видео teleprogrammaЕкатерина Бобровастройные ногиупражнения для ногФитнес