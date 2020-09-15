Фитнес-тренер рассказал, зачем нужно ходить 10 тысяч шагов в день

Обязательно ходить по 10 тысяч шагов в день — этот фитнес-тренд уже давно закрепился в умах тех, кто заботится о своем здоровье. Издание The Village решило разобраться, откуда появилась эта цифра и обратилось к эксперту. Тренер-реабилитолог Александр Кожевников ответил, что такое количество шагов взято не из головы, а обусловлено конкретными параметрами.

«По мнению врачей-физиологов, для поддержания здоровья физическая активность должна занимать час или чуть больше в день. За это время человек в бодром темпе пройдет в среднем около 8 километров, что эквивалентно 10 тысячам шагов в зависимости от ширины шага. Час интенсивной ходьбы приравнивается к часу тренировки различной направленности», — говорит специалист.

Он также добавил, что ходьба практически не имеет противопоказаний, а заниматься ее даже проще, чем бегом или катанием на велосипеде. Однако все-таки есть состояния, при которых ходьба не рекомендуется: это заболеваний сердечно-сосудистой системы в остром периоде, повышенное давление, а также обострения артрозов и артритов, из-за которых при движении чувствуется боль.

Напомним, ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневской рассказал Teleprogramma.pro, что пресловутые 10 тысяч шагов не являются особой нагрузкой для организма — это лишь повседневная двигательная активность. А сама цифра взялась из рекламы японского шагомера 1960-х годов.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Кожевников — фитнес-тренер, реабилитолог, нутрициолог, эксперт Лиги здоровья нации. Выпускник Российского государственного университета физической культуры. Член европейского сообщества здоровья и фитнеса EREPS. Стаж тренерской деятельности — более 7 лет.