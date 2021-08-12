Мария Порошина рассказала, как поддерживает фигуру в форме на гастролях

По словам актрисы, после 40 лет приходится активно следить за своей формой.

В новом интервью 47-летняя актриса Мария Порошина рассказала о тяжелых буднях гастрольной жизни. По словам звезды, она берет в дорогу бумажные книги, но не успевает все прочитать. Но помимо этого, артистка даже при постоянных переездах старается заниматься спортом и возит с собой некоторые снаряды для фитнеса.

«Были съемки в Петербурге, и я, закончив смену в 10 вечера, шла в зал. К детям спешить не надо, значит можно уделить час: своему здоровью: поплавать, позаниматься на тренажерах, сходить в сауну. Когда такой возможности нет, покачиваю мышцы с помощью резинки типа эспандера. А чтобы ноги держать в тонусе, приседаю», — поделилась Порошина с изданием 7days.

По словам актрисы, после 40 лет форма все-таки «куда-то исчезает». И ей приходиться за собой следить, чтобы хорошо выглядеть на экране и не перешивать театральные костюмы.

Напомним, недавно в рубрике «Модница недели» на сайте Teleprogramma.pro стилист оценила выходной наряд Марии Порошиной и раскритиковала его. Хоть звезде и удается держать свое тело в форме, но от моды она отстает, считает эксперт.

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