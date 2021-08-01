«Модница недели» среди многодетных мам: Самойлова выглядит вульгарно, а Валерия – шикарно

Эти барышни не только блистательные актрисы, обворожительные певицы и популярные блогеры, но еще и мамы. Причем многодетные! Они успевают строить карьеру и воспитывать детей, а как у них дела на модном фронте? На этот вопрос стилист Карина Росс. Она оценила вечерние туалеты блогера Оксаны Самойловой, актрис Екатерины Климовой, Марии Порошиной и Марии Кожевниковой, а также певиц Валерии, Жасмин и Кристины Орбакайте, специально доя рубрики «Модница недели» портала Teleprogramma.pro.

Оксана Самойлова

Наряд супруги рэпера Джигана и мамы четырех детей Оксаны Самойловой эксперт посчитала вульгарным. Да, у многодетной мамы шикарная фигура, но зачем так откровенно показывать свои выдающиеся достоинства? Да и платье, по мнению стилиста, оставляет желать лучшего.

«Это не платье, а верх пошлости. Возможно, оно и демонстрирует прелести фигуры Самойловой, но точно не полет дизайнерской мысли. Совершенно непонятно, почему на протяжении уже около десяти лет среди светских (а чаще тех, кто хочет ими быть) девушек столицы так популярны эти одинаковые платья из тюли в стразах, но видимо они будут пользоваться успехом еще очень долго. 3 балла из 10».

Екатерина Климова

Еще одна мама четырех детей, актриса Екатерина Климова слывет модницей и дамой с хорошим вкусом. В этот раз стильный ориентир Климовой отклонился не в ту сторону.

«Екатерина Климова в платье дизайнера Александра Терехова выглядит настолько скучно, что на ум приходит одно только слово – нафталин. Думаю, как почетный член жюри Климова хотела продемонстрировать сдержанный и элегантный образ, но сделала слишком осторожный выбор. Прическа самая невыдающаяся, из украшений только тоненький браслет, хотя платье буквально требует какого-то дополнения. 6 из 10».

Валерия

Певица Валерия частенько получает лестные оценки от стилистов, но нет-нет да и получает от оных нагоняй. Не в этот раз. В этот раз Валерия прекрасна!

«Мне нравится сочетание розового атласа и матовых черных текстур. Мне нравится, что Валерия смогла найти удачное применение таким спорным аксессуарам, как этот бесформенный клатч и полупрозрачные черные перчатки. Обратим также внимание на туфли с усеченным вырезом, которые, к слову, сейчас очень актуальны. В итоге достаточно большое количество оригинальных деталей чудесным образом сложились в приятный глазу ансамбль. 10 из 10».

Жасмин

Мама троих детей Жасмин чаще предпочитает выглядеть сдержанно, в классическом ключе. Не сложилось… Для фестиваля «Жара» она выбрала платье устаревшего фасона и фактуры, за счет чего и получила низкие оценки.

«Платье очень старомодное и тяжелое. Как бы Жасмин не старалась создать впечатление воздушности, развевая юбку на камеру, оно выглядит тяжелой кольчугой, которую только усугубляет столь же тяжелая черная подкладка. Серебристая, блестящая текстура в целом мало подходит для игры с объемами, как правило из такой ткани шьют что-то облегающее и не зря – Жасмин в этом платье кажется намного шире, чем она есть на самом деле. Туфли, больше подходящие в качестве сменной обуви для офиса, никак не спасают ситуацию. 4 из 10».

Кристина Орбакайте

Наряд Кристины Орбакайте стилист назвала неоднозначным! Но отметила, что на фоне многих других героинь этого выпуска «Модницы недели», образ дочери Примадонны выигрывает.

«С одной стороны, слишком просто и даже как-то наивно. Расшитые люрексом звезды на черной полупрозрачной ткани в целом не самый интересный дизайнерский ход. Вариант скорее коктейльный. Но, по крайней мере, Орбакайте не выглядит смешной. К тому же видно, что самой певице ее наряд очень нравится. 8 из 10».

Мария Порошина

К платью актрисы у Карины аналогичные претензии, которые уже звучали в адрес Жасмин. Подобные наряды уже не в тренде а, чтобы соответствовать званию «Модница недели» нужно идти в ногу со временем.

«Это тот случай, когда глазу буквально не за что зацепиться. Не удивлюсь, если этому платью уже лет тридцать. Прическа и макияж также не вызывают восхищения. Удивительно, как некоторым нашим актрисам удается настолько отстать от моды, ведь сегодня мода настолько демократична, что какие-то варианты более-менее удачных вечерних платьев можно купить даже в масс-маркете прямо перед мероприятием, дополнить парой украшений и выглядеть вполне прилично. Удивительно, как тщательно готовясь к мероприятию, можно предстать перед публикой в таком ужасном виде. 4 из 10.

Мария Кожевникова

В наряде Марии Кожевниковой стилист также не нашла положительных черт. Ну разве, что цвет…

«Платье Марии Кожевниковой также не выдерживает никакой критики. Старомодное, неинтересное, к тому же плохо сшитое. Платье совсем на ней не сидит, с одной стороны слишком обтягивает выдающийся живот, с другой стороны собирается непонятным мешком под грудью. 4 из 10».

Подводим итог

На первом месте заслужена оказалась Валерия. Ее образ был оценен экспертом в 10 баллов из 10.

«Серебро» у Кристины Орбакайте, которая несмотря на неоднозначность своего лука, сумела получить 8 баллов.

На третьем месте оказался сдержанный наряд Екатерины Климовой с результатом 6 баллов из 10.

Четвертое место разделили сразу три участницы в старомодных платьях – Жасмин, Мария Порошина и Мария Кожевникова. Каждая получила по 4 балла из 10 возможных.

И замыкает рейтинг «Модниц недели» Оксана Самойлова. Ее платье не только устарело, но еще и выглядит вульгарно. 3 балла.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

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